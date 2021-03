Upravitelné nastavení filtru na vodu

Nastavení filtru na vodu lze přizpůsobit tvrdosti vody. Na filtru na vodu Intenza+ jednoduše otočte nastavovacím kolečkem do polohy A pro měkkou vodu, do polohy B pro středně tvrdou vodu (výrobní nastavení) a do polohy C pro tvrdou vodu. Dosáhnete tak dokonalé chuti kávy a optimální ochrany proti vodnímu kamenu.