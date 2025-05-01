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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Inteligentní automatická pára
Garance žehlení bez spálení*
Odnímatelná nádržka na vodu 1,8 l
Ultralehká žehlička
Zajistěte, aby bylo žehlení dokončeno rychle a s minimálním úsilím díky nové technologii snímače pohybu, která rozpozná posunutí žehličky a automaticky uvolní páru
Silný, trvalý výstup páry umožňuje účinné odstraňování i u těch nejodolnějších záhybů na těch nejsilnějších tkaninách.
Naše nejlepší žehlicí plocha SteamGlide Elite zajišťuje špičkové klouzání a maximální odolnost proti poškrábání. Její základna z nerezové oceli je dvakrát tvrdší než běžná hliníková základna a naše patentovaná šestivrstvá povrchová úprava s pokročilou titanovou vrstvou zaručuje snadné klouzání a nejrychlejší výsledky.
Ocenění
4.7
z 5
378
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
KPAL
01/05/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výborná k velmi častému žehlení
Maximálně splnila požadavky které jsem měla. Lehká , paří jen když je v pohybu , nemusí se pára aktivovat tlačítkem . Jednoduchá obsluha . Výborná ergonomie a jednoduchá údržba. Jediná výtka nepřesně uvedený popis funkcí. Jak funguje jsme zjistili až po zakoupení.
Výhody
Maximálně splnila požadavky které jsem měla. Lehká , paří jen když je v pohybu , nemusí se pára aktivovat tlačítkem . Jednoduchá obsluha . Výborná ergonomie a jednoduchá údržba.
Nevýhody
Jediná výtka nepřesně uvedený popis funkcí. Jak funguje jsme zjistili až po zakoupení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 Series PSG8140/80 Parní generátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 Series PSG8140/80 Parní generátor
Kacatko79
30/09/2024
Česká republika
Žehlení jako v pohádce
Snadná manipulace a perfektní žehlení. Krásně a snadno vyžehlí i hromadu ložního prádla :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 Series PSG8140/80 Parní generátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 Series PSG8140/80 Parní generátor
sonia11
24/05/2022
Česká republika
Senzace mezi parními generátory!
Parní generátory jsem používala již delší dobu, ale od jiných značek. Od té doby, co jsem vyzkoušela tento od Philips, lituji, že jsem ho neobjevila už dávno. Šetrné žehlení párou všech tkanin včetně záclon a jemných látek; jednoduché žehlení košil a nařasených oděvů a celkově více práce za méně času. Generátor je lehký, snadno ovladatelný, má velkou nádržku na vodu, tak ji pořád nemusím dolévat a oceňuji, že jsem díky tomuto přístroji ještě nic nespálila :-) a také, že má automatické vypínání ;-) Žehlení párou tímto parním generátorem je zkrátka jiná dimenze žehlení.
Výhody
Nespálí žádnou látku, snadné ovládání - generátor je lehký, automatické vypnutí, velká nádržka na vodu, cena.
Nevýhody
Dcera nechce používat, prý je škoda, aby generátor rozbila :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 Series PSG8040/60 Parní generátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 Series PSG8040/60 Parní generátor
Bezpečný pro všechny tkaniny