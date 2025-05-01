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  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás
  • Žehlička, která automaticky napařuje za vás

PerfectCare 8000 SeriesParní generátor

PSG8030/20

4.7
| (378) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Žehlička, která automaticky napařuje za vás
Řada PerfectCare 8000 Series nabízí snadné žehlení díky naší nové technologii snímání pohybu. Umožňuje vertikální a horizontální žehlení s automatickým napařováním.
Zobrazit všechny výhody

Žehlení bez námahy. Rychlé výsledky.

Žehlička, která automaticky napařuje za vás

  • Inteligentní automatická pára

  • Garance žehlení bez spálení*

  • Odnímatelná nádržka na vodu 1,8 l

  • Ultralehká žehlička

Žehlete bez námahy díky automatické páře

Žehlete bez námahy díky automatické páře

Zajistěte, aby bylo žehlení dokončeno rychle a s minimálním úsilím díky nové technologii snímače pohybu, která rozpozná posunutí žehličky a automaticky uvolní páru

Mimořádně výkonné napařování pro efektivní odstraňování záhybů

Mimořádně výkonné napařování pro efektivní odstraňování záhybů

Silný, trvalý výstup páry umožňuje účinné odstraňování i u těch nejodolnějších záhybů na těch nejsilnějších tkaninách.

Žehlicí plocha SteamGlide Elite pro dokonalé klouzání

Žehlicí plocha SteamGlide Elite pro dokonalé klouzání

Naše nejlepší žehlicí plocha SteamGlide Elite zajišťuje špičkové klouzání a maximální odolnost proti poškrábání. Její základna z nerezové oceli je dvakrát tvrdší než běžná hliníková základna a naše patentovaná šestivrstvá povrchová úprava s pokročilou titanovou vrstvou zaručuje snadné klouzání a nejrychlejší výsledky.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

378

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

01/05/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výborná k velmi častému žehlení

Maximálně splnila požadavky které jsem měla. Lehká , paří jen když je v pohybu , nemusí se pára aktivovat tlačítkem . Jednoduchá obsluha . Výborná ergonomie a jednoduchá údržba. Jediná výtka nepřesně uvedený popis funkcí. Jak funguje jsme zjistili až po zakoupení.

Výhody

Maximálně splnila požadavky které jsem měla. Lehká , paří jen když je v pohybu , nemusí se pára aktivovat tlačítkem . Jednoduchá obsluha . Výborná ergonomie a jednoduchá údržba.

Nevýhody

Jediná výtka nepřesně uvedený popis funkcí. Jak funguje jsme zjistili až po zakoupení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 Series PSG8140/80 Parní generátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 Series PSG8140/80 Parní generátor

30/09/2024

Česká republika

Česká republika

Žehlení jako v pohádce

Snadná manipulace a perfektní žehlení. Krásně a snadno vyžehlí i hromadu ložního prádla :-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 Series PSG8140/80 Parní generátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 Series PSG8140/80 Parní generátor

24/05/2022

Česká republika

Česká republika

Senzace mezi parními generátory!

Parní generátory jsem používala již delší dobu, ale od jiných značek. Od té doby, co jsem vyzkoušela tento od Philips, lituji, že jsem ho neobjevila už dávno. Šetrné žehlení párou všech tkanin včetně záclon a jemných látek; jednoduché žehlení košil a nařasených oděvů a celkově více práce za méně času. Generátor je lehký, snadno ovladatelný, má velkou nádržku na vodu, tak ji pořád nemusím dolévat a oceňuji, že jsem díky tomuto přístroji ještě nic nespálila :-) a také, že má automatické vypínání ;-) Žehlení párou tímto parním generátorem je zkrátka jiná dimenze žehlení.

Výhody

Nespálí žádnou látku, snadné ovládání - generátor je lehký, automatické vypnutí, velká nádržka na vodu, cena.

Nevýhody

Dcera nechce používat, prý je škoda, aby generátor rozbila :-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 Series PSG8040/60 Parní generátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 Series PSG8040/60 Parní generátor

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