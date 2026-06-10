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  • Praktický a výkonný
  • Praktický a výkonný
  • Praktický a výkonný
  • Praktický a výkonný
  • Praktický a výkonný
  • Praktický a výkonný
  • Praktický a výkonný
  • Praktický a výkonný
  • Praktický a výkonný
  • Praktický a výkonný

7000 SeriesParní generátor PerfectCare

PSG7200/20

4
| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Praktický a výkonný
Parní generátor PerfectCare 7000 Series je navržen pro vaše pohodlí a praktické použití. Díky lehké žehličce, se kterou se snadno zachází, a silnému výstupu páry rychle dosáhnete skvělých výsledků. Technologie OptimalTEMP garantuje, že nespálíte žádnou žehlitelnou tkaninu.
Zobrazit všechny výhody

Žehlení bez námahy. Skvělé výsledky.

Praktický a výkonný

  • Vertikální napařování záclon a visících oděvů

  • Technologie OptimalTEMP s garancí nespálení u všech oděvů

  • Výstup páry až 160 g/min a parní ráz 600 g

  • 1 hodina žehlení s velkou 1,5l nádržkou na vodu

Napařovací systém TurboPower pro výkonnou páru

Napařovací systém TurboPower pro výkonnou páru

Napařovací systém TurboPower nabízí lepší zážitek z žehlení se silnějším výstupem páry bez přerušení. Motor TurboPower snižuje výskyt mokrých skvrn na oděvech během žehlení*. Váš šatník je tak vždy připraven, aniž byste museli čekat, než oděvy uschnou.

Žehlicí plocha SteamGlide Elite pro dokonalé klouzání

Žehlicí plocha SteamGlide Elite pro dokonalé klouzání

SteamGlide Elite je naše nejnovější a nejvyspělejší technologie, která zajišťuje špičkové klouzání a vynikající odolnost proti poškrábání. Pokročilá nanotitanová vrstva zaručuje skvělé klouzání po všech oděvech a poskytuje tak opravdu rychlé výsledky.

Velká 1,5l vyjímatelná nádržka pro snadné doplňování vody

Velká 1,5l vyjímatelná nádržka pro snadné doplňování vody

Až 1 hodina nepřetržitého žehlení díky velké 1,5l nádržce na vodu. Když je nádržka prázdná, zvukové a světelné indikátory vás upozorní, abyste nádržku naplnili, což uděláte snadno pod tekoucí vodou díky velkému plnicímu otvoru.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Výhody

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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Upozornění

  1. Ve srovnání s modelem PSG8000S.

  2. Ve srovnání s režimem MAX.

  3. Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 při minutové době napařování.