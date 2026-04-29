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PerfectCare 7000 Series Parní generátor
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PSG7028/30
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EDC UKCA - English (US)
Common IIL for steam generator ( boiler type PSG)_EE1_[06673]
Vše (4)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstranit vodní kámen z žehličky Philips s parním generátorem?
Jak vyčistit žehlicí plochu žehličky Philips s parním generátorem
Jak vyčistit nádržku na vodu žehličky Philips s parním generátorem?
PerfectCare 7000 SeriesOdnímatelná nádržka na vodu k žehličce
PerfectCare 7000 SeriesSestava víčka otvoru pro vypláchnutí pro žehličku
Žehlička Philips s parním generátorem nevytváří páru
Žehlicí prkno je mokré a na podlaze je voda
Žehlička Philips s parním generátorem se již nezahřívá
Z knoflíku pro odstraňování vodního kamene a zpod základny žehličky Philips s parním generátorem uniká voda/pára
Pod základnou parního generátoru Philips je voda
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