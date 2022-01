Rukojeti a kolečka pro snadnou přepravu

Vezměte s sebou ohromný zvuk, když ho právě potřebujete – do vyšších pater, do suterénu, dovnitř i ven. Řešení zvuku NITRO se bez problémů vejde do jakéhokoli domova díky optimalizované velikosti a absenci změti kabelů s prakticky integrovanými ovládacími prvky. Můžete je připojit k televizoru nebo počítači a vytvořit zážitky ohromných rozměrů, s mohutnějším zvukem pro hudbu a filmy než kdykoli předtím. Nebo je můžete přesunout ven pomocí vestavěných rukojetí a koleček a proměnit je v dokonalý zvukový systém pro venkovní párty.