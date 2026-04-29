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Řada 4000 Horkovzdušná fritéza Airfryer s dvěma koši nad sebou
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NA462/70
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Vše (5)
Z fritézy Philips Airfryer se line zápach plastu
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Proč musím fritézu Philips Airfryer protřepávat?
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Jak vyčistit fritézu Philips Airfryer
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení L
Na displeji fritézy Philips Airfryer se zobrazují pomlčky nebo chybový kód
Model mé fritézy Philips Airfryer není v seznamu aplikace HomeID
Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ
Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř
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