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3000 Series Airfryer 4,2 l
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NA322/00
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Jak používat přednastavení na fritéze Philips Airfryer?
Musím z nádoby fritézy Airfryer vyjmout pryžovou zátku?
Proč fritéza Philips Airfryer během vaření pípá?
Jak vyjmu košík fritézy Philips Airfryer z nádoby?
Z fritézy Philips Airfryer se line zápach plastu
Příslušenství pro Airfryer 3,2 a 4,2 lSada na grilování
Na displeji fritézy Philips Airfryer se zobrazují pomlčky nebo chybový kód
Model mé fritézy Philips Airfryer není v seznamu aplikace HomeID
Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ
Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř
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