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2000 Series Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
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NA231/00
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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Vše (2)
Z fritézy Philips Airfryer se line zápach plastu
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Přísluš. Airfryer 6,2 l, 8,3 l a 9 lDvouvrstvá varná souprava
Přísluš. Airfryer 6,2 l, 8,3 l a 9 lSnídaňová sada
Příslušenství pro Airfryer 6,2 lGrilovací souprava
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení XXL
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení XL
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř
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