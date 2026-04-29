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2000 Series Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

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2000 SeriesAirfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

NA231/00

2000 Series Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

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Návody a dokumentace

UK Declaration of Conformity

  • PDF soubor, 495.8 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 205.5 kB
  • 24 March 2026

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