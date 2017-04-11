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Ukončeno
MCD908/12
Hi-Fi zvuk v kompaktním řešení
Elegantní a kompaktní miniaturní DVD kino Philips MCD908 s Hi-Fi elektronkami představuje nejlepší kombinaci pro televizor s plochou obrazovkou Flat TV. Proměňte svůj domov v kino s vynikajícím zvukem a vychutnejte si filmy ve vysokém rozlišení a snímky ve formátu JPEG.
Heritage Audio
Díky zabudovaným Hi-Fi elektronkám můžete nyní vyzkoušet vysoce kvalitní zvuk, který obvykle přináší pouze systémy pro opravdové milovníky hudby. Analogová povaha elektronek poskytuje příjemnější zvuk pro naší nelineární sluchovou soustavu. Elektronkový zvuk má nízké zkreslení a je vždy upřednostňován díky své čistotě, detailům a kvalitě přirozeného zvuku.
Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.
Pásový jednopólový výškový reproduktor s neodymovým magnetem vytváří dynamický a prokreslený zvuk. Reproduktory tohoto typu se běžně používají u audiosystémů nejvyšší třídy, protože zajišťují reprodukci zvuku s mimořádnou věrností. Narozdíl od konvenčních reproduktorů s kuželovou a vrchlíkovou membránou, které pracují na principu směrového pohybu kmitací cívky, pásový výškový reproduktor vyzařuje vysoké kmitočty v celém rozsahu 180 stupňů a výrazně tak rozšiřuje zvukové spektrum vysokých tónů a prostor optimálního poslechu s širokým, krystalicky čistým a přirozeným zvukem i u kompaktních audiosystémů.
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3.7
z 5
3
Recenze
iNorb666
11/04/2017
Polska
polecam
Dla mnie petarda w tym segmencie, doskonały dźwięk, doskonały wygląd, no i te lampy. Szczerze polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Bogdan66
04/10/2015
Polska
Ověřený kupující
Polecam wszystkim
Wspaniały dźwięk, cudowny wygląd, po prostu perfect
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
makkk
20/05/2021
Polska
wadliwy napęd - zimne luty - awaryjny
przy tak wysokiej cenie wykonanie i komponenty fatalne - napęd CD przestał się otwierać - zimne luty - brzęczenie i głuchnące głośniki - kolejna napraw kolejne pieniądze - nie polecam
Výhody
jak działał - niezły dźwięk
Nevýhody
awaryjny
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Datum použití 2019-05-20
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Datum použití 2019-05-20