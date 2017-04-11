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Ukončeno

Miniaturní DVD kino

MCD908/12

3.7

| (3) Recenze

Hi-Fi zvuk v kompaktním řešení

Elegantní a kompaktní miniaturní DVD kino Philips MCD908 s Hi-Fi elektronkami představuje nejlepší kombinaci pro televizor s plochou obrazovkou Flat TV. Proměňte svůj domov v kino s vynikajícím zvukem a vychutnejte si filmy ve vysokém rozlišení a snímky ve formátu JPEG.

Zobrazit všechny výhody

Hi-Fi zvuk v kompaktním řešení

  • Heritage Audio

Prvotřídní Hi-Fi elektronky pro naprosto čistý a přirozený zvuk

Prvotřídní Hi-Fi elektronky pro naprosto čistý a přirozený zvuk

Díky zabudovaným Hi-Fi elektronkám můžete nyní vyzkoušet vysoce kvalitní zvuk, který obvykle přináší pouze systémy pro opravdové milovníky hudby. Analogová povaha elektronek poskytuje příjemnější zvuk pro naší nelineární sluchovou soustavu. Elektronkový zvuk má nízké zkreslení a je vždy upřednostňován díky své čistotě, detailům a kvalitě přirozeného zvuku.

Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

Pásový výškový reproduktor s neodymovým magnetem

Pásový výškový reproduktor s neodymovým magnetem

Pásový jednopólový výškový reproduktor s neodymovým magnetem vytváří dynamický a prokreslený zvuk. Reproduktory tohoto typu se běžně používají u audiosystémů nejvyšší třídy, protože zajišťují reprodukci zvuku s mimořádnou věrností. Narozdíl od konvenčních reproduktorů s kuželovou a vrchlíkovou membránou, které pracují na principu směrového pohybu kmitací cívky, pásový výškový reproduktor vyzařuje vysoké kmitočty v celém rozsahu 180 stupňů a výrazně tak rozšiřuje zvukové spektrum vysokých tónů a prostor optimálního poslechu s širokým, krystalicky čistým a přirozeným zvukem i u kompaktních audiosystémů.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.7

z 5

3

Recenze

4
3
2

11/04/2017

Polska

Polska

polecam

Dla mnie petarda w tym segmencie, doskonały dźwięk, doskonały wygląd, no i te lampy. Szczerze polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

04/10/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Polecam wszystkim

Wspaniały dźwięk, cudowny wygląd, po prostu perfect

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2021

Polska

Polska

wadliwy napęd - zimne luty - awaryjny

przy tak wysokiej cenie wykonanie i komponenty fatalne - napęd CD przestał się otwierać - zimne luty - brzęczenie i głuchnące głośniki - kolejna napraw kolejne pieniądze - nie polecam

Výhody

jak działał - niezły dźwięk

Nevýhody

awaryjny

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Datum použití 2019-05-20

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Datum použití 2019-05-20

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