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Ukončeno

Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

MCD183/12

3.6

| (11) Recenze

Posedlost zvukem

Komponentní mikrosystém Philips s DVD přehrávačem vás přesvědčí filmovým zvukem, který naplní celou místnost. Systém reproduktorů s celkovým výstupním výkonem 100 W RMS umožňuje cítit každý zvukový efekt. Přístroj je též vybaven připojením USB Direct k prohlížení fotografií a přehrávání hudby.

Zobrazit všechny výhody

Relaxujte u skvělé hudby a filmů

Posedlost zvukem

  • 100 W

  • subwoofer

Funkce budíku a časovače vypnutí

Funkce budíku a časovače vypnutí

Mnoho budíků zahrnuje nejrůznější množství možností volby typu buzení. Tento radiobudík Philips vás vzbudí zvukem z rádia nebo tradičním bzučákem. Časovač umožňuje naprogramovat požadovanou dobu pro hudbu, aby se shodovala s dobou, kdy normálně usínáte. Ať už chcete vstávat s ranním budíkem, který bude vyzvánět stálým tónem, nebo poslouchat svoji oblíbenou hudbu, když usínáte, můžete použít radiobudík.

Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.6

z 5

11

Recenze

3

25/04/2017

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Tento výrobek je naprosto vyhovující

Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

07/11/2013

Polska

Polska

jest niezastąpiony,

jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2012

Polska

Polska

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu