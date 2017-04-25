3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
MCD183/12
Posedlost zvukem
Komponentní mikrosystém Philips s DVD přehrávačem vás přesvědčí filmovým zvukem, který naplní celou místnost. Systém reproduktorů s celkovým výstupním výkonem 100 W RMS umožňuje cítit každý zvukový efekt. Přístroj je též vybaven připojením USB Direct k prohlížení fotografií a přehrávání hudby.
100 W
subwoofer
Mnoho budíků zahrnuje nejrůznější množství možností volby typu buzení. Tento radiobudík Philips vás vzbudí zvukem z rádia nebo tradičním bzučákem. Časovač umožňuje naprogramovat požadovanou dobu pro hudbu, aby se shodovala s dobou, kdy normálně usínáte. Ať už chcete vstávat s ranním budíkem, který bude vyzvánět stálým tónem, nebo poslouchat svoji oblíbenou hudbu, když usínáte, můžete použít radiobudík.
Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.
Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.
3.6
z 5
11
Recenze
Gary
25/04/2017
Česká republika
Ověřený kupující
Tento výrobek je naprosto vyhovující
Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
NiccaVonDee
07/11/2013
Polska
jest niezastąpiony,
jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Marek1979
20/05/2012
Polska
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD