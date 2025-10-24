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Ukončeno
Zuby až o 100 % bělejší už za jeden týden*
Kartáčková hlavice W2 Optimal White je ideální pro ty, kteří chtějí více než hloubkové čištění pro odstranění skvrn zajišťující bílý, zářivý úsměv. Tato kartáčková hlavice je také skvělá na udržování zářivých zubů v období mezi profesionálním bělením.
HX710B
HX7101/01
HX710B
HX7101/03
HX710D
HX7103/01
HX711B
HX7111/01
HX711D
HX7113/01
HX711A
HX7119/01
HX710B
HX7101/02
HX7106/01
HX680A
HX6807/51
HX642A
HX6483/52
2 ks v balení
Standardní velikost
Nasazovací
Párování režimů BrushSync
Hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna odstraňují až 7x více plaku než manuální zubní kartáček.
Část DiamondClean pro odstraňování pigmentací, kterou tvoří hustě osázená vlákna ve tvaru diamantu, odstraňuje povrchové skvrny vzniklé v důsledku konzumace jídla a nápojů. Až o 100 %* bělejší úsměv zaregistrujete během pouhých sedmi dnů.
S funkcí párování režimů BrushSync™ dosáhnete nejlepší možné čistoty**. Hlavice kartáčku Philips Sonicare W2 Optimal White je synchronizována s funkcí BrushSync™ kartáčku Philips Sonicare** a vybírá optimální režim a intenzitu čištění pro výjimečnou péči o dásně. Stačí už jen začít čistit.
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4.9
z 5
300
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Hokki
24/10/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvele a kvalitni provedeni.
Tyto hlavice objednavam dlouhodobe. Vyhovuje mi ergonomicke reseni stetinek i jejich "tvrdost". Kvalitu hlavic primo od Philips beru za zarucenou a odzkousenou. Zuby jsou peclive vycistene beze zbytku necistot a dasne nejsou podrazdene.Levnejsi, byť kompatibilni nahrady, buď uplně neseděly nebo stetinky kartacku brzy nebyly pouzitelne.
Výhody
Kvalita a prizpusobeni rezu /ergonomie stetinek, vydrz hlavice.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Datum použití 2023-10-24
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Datum použití 2023-10-24
Olijan
03/10/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Funkce jsou výborné.
Jsem spokojená, vyhovuje mi především naprogramovanou dobou čištění.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku
Datum použití 2025-04-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku
Datum použití 2025-04-03
Opuka
14/07/2025
Česká republika
Účinné odstranění plaku při pravidelném používání.Spokojenost.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Datum použití 2025-01-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Datum použití 2025-01-14
Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček
párování režimů BrushSync™ je kompatibilní pouze s kartáčky Philips Sonicare s funkcí BrushSync™