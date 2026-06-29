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  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.

Ukončeno

Philips Sonicare 2100 SeriesSonický elektrický zubní kartáček

HX3651/12

4.8
| (143) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
Sonická technologie v kombinaci s naší technikou čištění zubů šetrně odstraňuje zubní plak až 3x lépe* než manuální zubní kartáček.
Zobrazit všechny výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

Až 3x lepší odstranění zubního plaku

Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.

  • Sonická technologie

  • Funkce QuadPacer a SmarTimer

  • Tenký ergonomický design

  • Životnost baterie 14 dnů

Naše unikátní sonická technologie vám přináší efektivní a šetrné čištění

Naše unikátní sonická technologie vám přináší efektivní a šetrné čištění

Silné vibrace vláken vhánějí do mezizubních prostor a podél linie dásní mikrobublinky pro pocit osvěžení. Za pouhé 2 minuty získáte stejný účinek jako po dvouměsíčním čištění manuálním kartáčkem.** 31 000 pohybů kartáčku za minutu jemně čistí vaše zuby, odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Až 3x lepší odstranění plaku než při použití manuálního zubního kartáčku*

Až 3x lepší odstranění plaku než při použití manuálního zubního kartáčku*

Je klinicky prokázáno, že elektrický zubní kartáček Sonicare s inovativní sonickou technologií odstraňuje až 3x více plaku než manuální zubní kartáček. Odstraňuje plak ze zubů a dásní a přitom vaše dásně chrání.

Bezpečné a jemné použití

Bezpečné a jemné použití

Sonický zubní kartáček ván nabízí důkladnou čistotu bez nepříjemného působení na zuby a dásně. Jemné a přesto dostatečně silné sonické vibrace zajišťují výjimečnou čistotu, přičemž je jemný k zubům a dásním.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

143

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

29/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

dobrá kvalita

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush

Date of Use 2026-05-31

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush

Date of Use 2026-05-31

09/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

ok

super a doporučuji........................................................................................................................................

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush

31/08/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

SONICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK

Naprostá spokojenost v kombinaci s hlavicemi pro ty, kdož mají problém s dásněmi. V balení mi chybí informace, jak často a jak dlouho kartáček nabíjet; resp. podle čeho poznám, že už je nabitý.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/12 Sonický elektrický zubní kartáček

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/12 Sonický elektrický zubní kartáček

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Upozornění

  1. Studie 

  1. ve srovnání s manuálním zubním kartáčkem pro zdravější zuby a dásně

  2. Jednotlivé výsledky se mohou lišit

  3. Data v evidenci

  4. založeno na dvou periodách dvouminutového čištění ve standardním režimu