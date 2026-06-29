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Ukončeno
Sonická technologie
Funkce QuadPacer a SmarTimer
Tenký ergonomický design
Životnost baterie 14 dnů
Silné vibrace vláken vhánějí do mezizubních prostor a podél linie dásní mikrobublinky pro pocit osvěžení. Za pouhé 2 minuty získáte stejný účinek jako po dvouměsíčním čištění manuálním kartáčkem.** 31 000 pohybů kartáčku za minutu jemně čistí vaše zuby, odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.
Je klinicky prokázáno, že elektrický zubní kartáček Sonicare s inovativní sonickou technologií odstraňuje až 3x více plaku než manuální zubní kartáček. Odstraňuje plak ze zubů a dásní a přitom vaše dásně chrání.
Sonický zubní kartáček ván nabízí důkladnou čistotu bez nepříjemného působení na zuby a dásně. Jemné a přesto dostatečně silné sonické vibrace zajišťují výjimečnou čistotu, přičemž je jemný k zubům a dásním.
4.8
z 5
143
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
TurTur
29/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
dobrá kvalita
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush
Date of Use 2026-05-31
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush
Date of Use 2026-05-31
sukač
09/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
ok
super a doporučuji........................................................................................................................................
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush
Johanka
31/08/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
SONICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK
Naprostá spokojenost v kombinaci s hlavicemi pro ty, kdož mají problém s dásněmi. V balení mi chybí informace, jak často a jak dlouho kartáček nabíjet; resp. podle čeho poznám, že už je nabitý.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Studie
ve srovnání s manuálním zubním kartáčkem pro zdravější zuby a dásně
Jednotlivé výsledky se mohou lišit
Data v evidenci
založeno na dvou periodách dvouminutového čištění ve standardním režimu