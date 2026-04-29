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HU4801/01
Ukazatel nízké hladiny vody na mém zvlhčovači vzduchu Philips nefunguje
Na filtru zvlhčovače vzduchu Philips jsou bílé/žluté tečky
Můj zvlhčovač vzduchu Philips vydává nepříjemný zápach
Můj zvlhčovač vzduchu Philips nezvlhčuje vzduch
Z vodní nádržky zvlhčovače vzruchu Philips uniká voda
Zvlhčovač vzduchu Philips přestal fungovat
Čistička vzduchu Philips vydává nepříjemný zápach