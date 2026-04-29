Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Čistička a zvlhčovač vzduchu
Všechny řady
3000 Series Zvlhčovač vzduchu
Podpora
HU3916/10
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
EDC 505b HU3916. HU3918 - English (US)
HU2716_HU2718_IID_EU
Vše (2)
Z mého zvlhčovače vzduchu Philips nevychází žádná pára
Jak skladovat zvlhčovač vzduchu nebo kombinovanou čističku a zvlhčovač vzduchu Philips
Zvlhčovač vzduchu 2000 a 3000 SeriesZvlhčovací filtr
Ukazatel nízké hladiny vody na mém zvlhčovači vzduchu Philips nefunguje
Můj zvlhčovač vzduchu Philips vydává nepříjemný zápach
Můj zvlhčovač vzduchu Philips nezvlhčuje vzduch
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme