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Ukončeno
Prostorový zvuk ze všech úhlů k nerozeznání od kina
Více než 70 % respondentů průzkumu zaměřeného na zvuk* dává přednost řešení Philips 360Sound. Reproduktory zajišťující zvuk pro 360 stupňů mají měniče zvuku vpředu a na stranách, takže místnost rovnoměrně zaplní prostorovým zvukem tak, jak to znáte z kina.
Přehrávání Blu-ray 3D
Systém 360Sound se nesmírně liší od běžných domácích kin 5.1: má jedinečný design se třemi vinutími v každém satelitním reproduktoru – předním a dvou postranních, které jsou nakloněny v úhlu zajišťujícím projekci pohlcujícího zvuku kolem vás. Kromě principu dipólů využívá společnost Philips vlastní algoritmus pro další zdůraznění obklopujícího zvukového efektu. Systém 360Sound je tvořen prvotřídními akustickými komponenty, například kuželovými výškovými reproduktory s měkkou membránou, neodymovými magnety a digitálními zesilovači třídy D, a přináší výjimečný zvuk ze všech úhlů pro skutečný zážitek jako v kině, přímo u vás doma.
Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.
Vychutnejte si s Net TV bohatý výběr online služeb. Užijte si filmy, obrázky, populárně naučné pořady a další obsah přímo v televizoru tak, jak to máte rádi. Jednoduše připojte domácí kino přímo k domácí síti pomocí ethernetového připojení a pomocí dálkového ovladače procházejte a vybírejte, co chcete sledovat. Nabídka Philips poskytuje přístup k populárním službám Net TV přizpůsobeným televizní obrazovce. Dále je díky připojení k počítačové síti DLNA možné pomocí dálkového ovladače sledovat videa a přistupovat k obrázkům uloženým v počítači.
Ocenění
4.6
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ocynk
19/05/2012
Polska
Spełnił oczekiwania
Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Roman
17/05/2012
Polska
fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego
To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Damzi
15/01/2019
Slovenija
Odličen.
Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS9520 5.1-kanalni domači kino
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS9520 5.1-kanalni domači kino
Údaje vycházejí ze spotřebitelských zvukových testů, prováděných společností Synovate v listopadu 2010 v Německu, při porovnání s přední konkurenční společností. Data jsou uvedena v protokolu.