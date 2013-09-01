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Ukončeno

Domácí kino 5.1

HTS3551/12

4

| (2) Recenze

Prostorový filmový zvuk

Přeneste výkon kina do svého domova! Výkonné reproduktory vybavené dvojitými basovými průduchy a zvýšené rozlišení HDMI 1080p s přehráváním Blu-ray disků umocní vaši domácí zábavu.

Zobrazit všechny výhody

díky Blu-ray

Prostorový filmový zvuk

  • Blu-ray

Snadný přístup k oblíbeným videím na YouTube a fotografiím na Picasa

Snadný přístup k oblíbeným videím na YouTube a fotografiím na Picasa

Sledujte videa z YouTube a fotky z Picasa na televizoru. Užívejte si obrovskou nabídku online videí na velké obrazovce, aniž byste museli zapínat počítač. Stačí, aby byl přehrávač Blu-ray nebo systém domácího kina připojen k internetu, buď bezdrátově přes Wi-Fi nebo kabelem do konektoru LAN – pak se posaďte a užívejte si to nejlepší ze služeb YouTube a Picasa.

Výkonné reproduktory s technologií double basspipes zajišťují skvělý zvuk

Výkonné reproduktory s technologií double basspipes zajišťují skvělý zvuk

Výkonné reproduktory se systémy bass-reflex a double basspipes zdokonalují zvuky na nízké frekvenci a vytváří tak prostorné a hluboké basové zvuky. Uslyšíte nejtišší šeptání i nejhlubší burácení.

Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

2

Recenze

5
3
2
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý poměr ceny a vybavení výrobku.

Pro domácí použití výborný vrobek který splní požadavky variabilního využití.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3551 Domácí kino 5.1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3551 Domácí kino 5.1

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest trochę niedopracowany.

Mam mieszane uczucia przy ocenie tego modelu kina domowego. Z jednej strony zapewnia dobry dźwięk i obraz, odtwarza dużo formatów nagrań. Obudowa jest mała i łatwo ją zmieścić. Ale z drugiej strony ma wady, które teraz zauważam jako dokuczliwe. Długi czas włączania, pilot z nieintuicyjnymi opisami klawiszy. I najważniejszy problem, to zakłócenia dźwięku na początku utworów przy odtwarzaniu niektórych płyt CD. Płyty są nowe, wyjęte z opakowania, na innych odtwarzaczach są odtwarzane poprawnie. A na tym modelu na początku każdej piosenki jest jakby chwila "czkawki". Co najdziwniejsze, efekt ten występuje tylko na niektórych płytach.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1

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  2. Pouze pro modely s funkcí Wi-Fi Ready. Podrobnosti najdete v parametrech výrobků.