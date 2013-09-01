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Ukončeno
HTS3551/12
Prostorový filmový zvuk
Přeneste výkon kina do svého domova! Výkonné reproduktory vybavené dvojitými basovými průduchy a zvýšené rozlišení HDMI 1080p s přehráváním Blu-ray disků umocní vaši domácí zábavu.
Blu-ray
Sledujte videa z YouTube a fotky z Picasa na televizoru. Užívejte si obrovskou nabídku online videí na velké obrazovce, aniž byste museli zapínat počítač. Stačí, aby byl přehrávač Blu-ray nebo systém domácího kina připojen k internetu, buď bezdrátově přes Wi-Fi nebo kabelem do konektoru LAN – pak se posaďte a užívejte si to nejlepší ze služeb YouTube a Picasa.
Výkonné reproduktory se systémy bass-reflex a double basspipes zdokonalují zvuky na nízké frekvenci a vytváří tak prostorné a hluboké basové zvuky. Uslyšíte nejtišší šeptání i nejhlubší burácení.
Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.
4.0
z 5
2
Recenze
Otakar1
01/09/2013
Česká republika
Dobrý poměr ceny a vybavení výrobku.
Pro domácí použití výborný vrobek který splní požadavky variabilního využití.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3551 Domácí kino 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3551 Domácí kino 5.1
Greg72
07/11/2013
Polska
Ten produkt jest trochę niedopracowany.
Mam mieszane uczucia przy ocenie tego modelu kina domowego. Z jednej strony zapewnia dobry dźwięk i obraz, odtwarza dużo formatów nagrań. Obudowa jest mała i łatwo ją zmieścić. Ale z drugiej strony ma wady, które teraz zauważam jako dokuczliwe. Długi czas włączania, pilot z nieintuicyjnymi opisami klawiszy. I najważniejszy problem, to zakłócenia dźwięku na początku utworów przy odtwarzaniu niektórych płyt CD. Płyty są nowe, wyjęte z opakowania, na innych odtwarzaczach są odtwarzane poprawnie. A na tym modelu na początku każdej piosenki jest jakby chwila "czkawki". Co najdziwniejsze, efekt ten występuje tylko na niektórych płytach.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1
Chcete-li provést aktualizaci pro přístup k webům YouTube a Picasa, navštivte webové stránky www.philips.com/support
Pouze pro modely s funkcí Wi-Fi Ready. Podrobnosti najdete v parametrech výrobků.