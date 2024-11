Křišťálově čistý a detailní zvuk Crystal Clear

Díky křišťálově čistému zvuku od společnosti Philips budete moci rozlišit a ocenit každičký zvukový detail tak, jak by měl znít a jak to zamýšlel interpret nebo režisér! Křišťálově čistý zvuk reprodukuje zdroj zvuku (ať je to akční film, hudba nebo živý koncert) věrně, přesně a bez jakéhokoli zkreslení. Domácí kina Philips s křišťálově čistým zvukem využívají zpracování zvuku jen minimálně, aby zachovaly čistotu původního audio obsahu. Výsledkem je větší zvuková přesnost, která se nese k vašim uším.