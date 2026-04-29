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Philips 5000 Series Výkonný 500W ruční mixér

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Philips 5000 SeriesVýkonný 500W ruční mixér

HR3781/10

Philips 5000 Series Výkonný 500W ruční mixér

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Návody a dokumentace

300010133101 A_HR3781_Tiramisu Mixer DFU UM

  • PDF soubor, 3 MB
  • 1 September 2025

Příručka s důležitými informacemi

  • PDF soubor, 5.3 MB
  • 6 February 2026

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