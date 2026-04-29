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Mixér Flip&Juice™ Vysokorychlostní mixér s modulem odšťavňovače
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HR3770/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
3000 089 0490 2_HR3770_EU9_2-1_UM DFU
Vše (2)
Mohu využít dužinu z mixéru Philips Flip & Juice™ v dalších receptech?
Jak na mém mixéru Philips používat funkci pulsování?
7000 SeriesOdměrka
7000 SeriesTěsnicí kroužek víka nádoby
7000 SeriesTěsnicí kroužek čepele
7000 SeriesStěrka
7000 SeriesPřenosná nádoba
Z mixéru Philips Flip&Juice™ nevytéká šťáva
Jak nasadit na mixér Philips Flip & Juice™ příslušenství odšťavňovače?
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