S mixérem Philips můžete pro svou rodinu připravit lahodné nadýchané dorty a chléb. Vzdušné kónické metly zajišťují kratší dobu mísení a hladké těsto. Silný motor o výkonu 400 W vám umožní snadno zpracovat i to nejtužší těsto.
Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma
Nakupte více, plaťte méně
Cena za sadu
Toto přeskočit
Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:
Přidat příslušenství
Tento výrobek
- {discount-value}
5000 Series
Směšovač
celkem
recurring payment
Výkonný mixér na každodenní muffiny a dorty.
Nezbytný kuchyňský pomocník.
Výkon motoru 400 W
5 rychlostí + funkce turbo pro všechna těsta
O 25 % rychlejší ve srovnání s tradičními metlami
Součásti umývatelné v myčce
Výkon motoru 400 W i na ta nejtužší těsta
Výkonný motor o příkonu 400 W si hravě poradí i s tím nejtužším těstem.
5 rychlostí a funkce turbo pro lepší výkon
Díky mnoha rychlostem máte nejlepší kontrolu nad mixováním, zatímco režim Turbo vám pomůže snadno promíchat jakékoli těsto.
Metly a háky na těsto
Díky speciálním nástavcům můžete vytvořit jakoukoli pekařskou delikatesu. Díky hnětacím hákům si můžete doma upéct vlastní chléb, zatímco s kónickými metlami můžete vytvořit jakékoli těsto na dort, které si budete přát.
Kónická metla pracuje o 25 % rychleji než tradiční metly.
Unikátní kónická metla zajišťuje maximální vmíchání vzduchu, což přispívá k nadýchané struktuře a hladkosti dortového těsta.
Snadné upevnění metel
Metly jsou na jednom konci navrženy s odlišným vzorem, takže je lze připojit intuitivně a upevnění je snadné.
Praktické uvolňovací tlačítko pro metly
Metly nebo háky na těsto můžete uvolnit jednoduchým stisknutím tlačítka.
Nezbytné kuchyňské náčiní
Prohlédněte si další nezbytné kuchyňské náčiní a vytvořte si kuchyňskou sadu ve stejném designu, která vám bude dlouho sloužit.
2letá záruka
A pro větší jistotu dostanete k mixéru 2letou záruku.
Kliknutím na odkaz opustíte oficiální web společnosti Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran, které se mohou objevit na těchto stránkách, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a v žádném případě nepředstavují žádné spojení nebo podporu informací poskytovaných na těchto propojených webových stránkách. Společnost Philips neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu s ohledem na jakékoli webové stránky třetích stran nebo informace na nich obsažené.