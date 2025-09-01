  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Výkonný mixér na každodenní muffiny a dorty. Výkonný mixér na každodenní muffiny a dorty. Výkonný mixér na každodenní muffiny a dorty.

      5000 Series Směšovač

      HR3739/00

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Výkonný mixér na každodenní muffiny a dorty.

      S mixérem Philips můžete pro svou rodinu připravit lahodné nadýchané dorty a chléb. Vzdušné kónické metly zajišťují kratší dobu mísení a hladké těsto. Silný motor o výkonu 400 W vám umožní snadno zpracovat i to nejtužší těsto.

      Zobrazit všechny výhody

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše Šlehač

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Přidat příslušenství

      Tento výrobek
      5000 Series
      - {discount-value}

      5000 Series

      Směšovač

      celkem

      recurring payment

      Výkonný mixér na každodenní muffiny a dorty.

      Nezbytný kuchyňský pomocník.

      • Výkon motoru 400 W
      • 5 rychlostí + funkce turbo pro všechna těsta
      • O 25 % rychlejší ve srovnání s tradičními metlami
      • Součásti umývatelné v myčce
      Výkon motoru 400 W i na ta nejtužší těsta

      Výkon motoru 400 W i na ta nejtužší těsta

      Výkonný motor o příkonu 400 W si hravě poradí i s tím nejtužším těstem.

      5 rychlostí a funkce turbo pro lepší výkon

      5 rychlostí a funkce turbo pro lepší výkon

      Díky mnoha rychlostem máte nejlepší kontrolu nad mixováním, zatímco režim Turbo vám pomůže snadno promíchat jakékoli těsto.

      Metly a háky na těsto

      Metly a háky na těsto

      Díky speciálním nástavcům můžete vytvořit jakoukoli pekařskou delikatesu. Díky hnětacím hákům si můžete doma upéct vlastní chléb, zatímco s kónickými metlami můžete vytvořit jakékoli těsto na dort, které si budete přát.

      Kónická metla pracuje o 25 % rychleji než tradiční metly.

      Kónická metla pracuje o 25 % rychleji než tradiční metly.

      Unikátní kónická metla zajišťuje maximální vmíchání vzduchu, což přispívá k nadýchané struktuře a hladkosti dortového těsta.

      Snadné upevnění metel

      Snadné upevnění metel

      Metly jsou na jednom konci navrženy s odlišným vzorem, takže je lze připojit intuitivně a upevnění je snadné.

      Praktické uvolňovací tlačítko pro metly

      Praktické uvolňovací tlačítko pro metly

      Metly nebo háky na těsto můžete uvolnit jednoduchým stisknutím tlačítka.

      Nezbytné kuchyňské náčiní

      Nezbytné kuchyňské náčiní

      Prohlédněte si další nezbytné kuchyňské náčiní a vytvořte si kuchyňskou sadu ve stejném designu, která vám bude dlouho sloužit.

      2letá záruka

      2letá záruka

      A pro větší jistotu dostanete k mixéru 2letou záruku.

      Technické údaje

      • Obecné specifikace

        Primární materiál
        Plast
        Sekundární materiál
        Kov
        Předprogramovaná nastavení
        Ne
        Funkce
        Šlehání, hnětení
        Typ výrobku
        Tyčový mixér
        Rozhraní
        Otočný knoflík
        Délka kabelu
        1,2
        Úložný prostor pro kabel
        Ano
        Časovač
        Ne
        Zabudovaný vypínač
        Ano
        Nastavitelný termostat
        Ne
        Kontrolka napájení
        Ne
        Části lze mýt v myčce
        Ne
        Materiál nože
        Nerezová ocel
        Otáčky za minutu (RPM)
        1 150
        Bez BPA
        Ano
        Pulzní funkce
        Ne
        Odnímatelné nože
        Ano
        Funkce drcení ledu
        Ne
        Funkce mixování horkých přísad
        Ne
        Kniha receptů
        Ne
        Hladina hluku (standardní)
        Lc = 86 dB(A)
        Záruka
        2
        Kompatibilní se suchým krmivem
        Ne
        Samočisticí funkce
        Ne

      • Technické údaje

        Napájení
        400 W
        Napětí
        230 V
        Frekvence
        50 Hz
        Počet v balení
        1
        Výrobek na baterie
        Ne
        Hodnocení energetické účinnosti
        Ne

      • Kompatibilita

        Dodávané příslušenství 1
        Dvojitá kulatá šlehací metla
        Dodávané příslušenství 2
        Hnětací hák

      • Bezpečnostní vybavení

        Bezpečnostní certifikace
        Ano

      • Hmotnost a rozměry

        Délka výrobku
        9 cm
        Šířka výrobku
        19,4 cm
        Výška výrobku
        31,9 cm
        Hmotnost výrobku
        1,139 kg
        Délka balení
        11 cm
        Šířka balení
        21,2 cm
        Výška balení
        20,9 cm
        Hmotnost balení
        1,46 kg

      • Odolnost

        Pouzdro
        100% recyklovaný obsah
        Uživatelská příručka
        100% recyklovaný papír

      • Země původu

        Vyrobeno v
        Čína

      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      Hledáte něco jiného?

      Získejte 10% slevu! Přihlaste se a získejte jednorázovou slevu a přístup k akčním nabídkám 

      Přijdejte se k Philips a získejte výhody

      * Toto pole je povinné

      *
      Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.
      Co to znamená?

      Výhody My Philips

      Rozšířená záruka na vybrané produkty

      Snadný přístup k produktové podpoře

      Přednostní informace o novinkách

      Registrujte se nyní

      Pomoc s objednávkou produktů

      Podpora online obchodu
      Vyhledat objednávku
      Kontaktujte nás
      Všeobecné obch. podmínky (Osobní péče a péče o matku a dítě)

      Kliknutím na odkaz opustíte oficiální web společnosti Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran, které se mohou objevit na těchto stránkách, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a v žádném případě nepředstavují žádné spojení nebo podporu informací poskytovaných na těchto propojených webových stránkách. Společnost Philips neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu s ohledem na jakékoli webové stránky třetích stran nebo informace na nich obsažené.

      Chápu

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.