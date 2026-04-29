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Odšťavňovač

Ukončeno

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Odšťavňovač

HR2826

Odšťavňovač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

S tímto odšťavňovačem můžete snadno vyrobit výbornou čerstvou šťávu. Díky svému kompaktnímu provedení se také velmi snadno ukládá.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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