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Daily Collection Lis na citrusy
Ukončeno
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HR2737/70
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User Manual Philips
Pomocí tohoto lisu na citrusové plody Philips lze snadno připravit chutný domácí džus. Díky kompaktnímu designu jej lze snadno skladovat. Všechny součásti lze mýt v myčce a ušetřit tak čas při mytí nádobí.
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Proč můj lis na citrusy Philips lisuje v obou směrech?
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