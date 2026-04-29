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Daily Collection Lis na citrusy

Ukončeno

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Daily CollectionLis na citrusy

HR2737/70

Daily Collection Lis na citrusy

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips

  • PDF soubor, 496.3 kB
  • 11 March 2024

Pomocí tohoto lisu na citrusové plody Philips lze snadno připravit chutný domácí džus. Díky kompaktnímu designu jej lze snadno skladovat. Všechny součásti lze mýt v myčce a ušetřit tak čas při mytí nádobí.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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