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Viva Collection Těstovinovač

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Viva CollectionTěstovinovač

HR2345/19

Viva Collection Těstovinovač

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Návody a dokumentace

Recipe booklet for Viva Pasta Maker HR2370-HR2372; HR2332-HR2336; HR2342; HR2345 - English (US)

  • PDF soubor, 43.9 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Pasta and noodle maker HR2345/19 - English (US)

  • PDF soubor, 954.2 kB
  • 13 March 2026

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