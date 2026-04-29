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Viva Collection Těstovinovač
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HR2345/19
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Recipe booklet for Viva Pasta Maker HR2370-HR2372; HR2332-HR2336; HR2342; HR2345 - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Pasta and noodle maker HR2345/19 - English (US)
Vše (5)
Mohu domácí těstoviny z přístroje na výrobu těstovin Philips vysušit a skladovat doma?
Mohu v přístroji na výrobu těstovin Philips připravit více porcí těstovin?
Jak pomocí přístroje na výrobu těstovin Philips vyrobím bezlepkové těstoviny?
Jak vypadá optimální konzistence těsta vyrobeného pomocí těstovinovače Philips
Jak čistit přístroj na výrobu těstovin Philips?
Viva CollectionTvarovací kotouč na penne
Viva CollectionTvarovací kotouč na špagety
Viva CollectionOdkládací skříňka pro ukládání
Viva CollectionMíchací komora
Viva CollectionVíko míchací komory
Viva CollectionDržák tvarovacího kotouče
Řada VivaMíchací lopatka
Viva CollectionČisticí kartáč
Viva CollectionŠálek na mouku
Řada VivaŠálek na vodu
Viva CollectionTvarovací kotouč na fettuccine
Z přístroje na výrobu těstovin Philips uniká voda
Z přístroje na výrobu těstovin Philips nevychází žádné těstoviny, nebo jich vychází málo
Těstoviny z přístroje na výrobu těstovin Philips se snadno trhají
Přístroj na výrobu těstovin Philips nefunguje / přestal fungovat
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