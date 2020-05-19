3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Odnímatelné součásti těstovinovače Philips Viva lze snadno instalovat, demontovat a čistit.
Domácí těstoviny jsou jednodušší. S plně automatickým těstovinovačem Philips si nyní můžete připravovat čerstvé těstoviny a nudle mnohem častěji. Váš nový těstovinovač udělá všechnu těžkou práci za vás.
Těstovinovač Philips Viva umožňuje nejen rychlé a automatické míchání, hnětení a protlačování, zaručuje také dobrou strukturu a chuť těstovin a nudlí.
4.9
z 5
40
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
19/05/2020
Česká republika
neuvěřitelně rychlá výroba těstovin
sami si zvolíte jaký druh těstovin s jakou "příchutí" (rajčatové, špenátové) budete vyrábět, během 15 min. je umíchané těsto i vyrobeny těstoviny, připraveny k okamžitému uvaření, nedá se srovnat s těstovinami z obchodu. Tento produkt jsem objevila náhodou, po návštěvě Itálie, kde jsou pasta foody s čerstvými těstovinami, jsem hledala stroj na těstoviny a objevila tento. Opravdu jsem mile překvapena a doporučuji všem :-)
Výhody
výborné domácí těstoviny
Nevýhody
trochu těsta zbyde v míchací nádobě
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HR2345/19 Těstovinovač
Aleksander12345
24/08/2021
Polska
Amazing pasta maker!
i make pasta in 5 minutes. easy to clean and the quality is like very good
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR2332/12
danielf127_6420
22/12/2025
Magyarország
Součást promoakce
Könnyű házi tészta
Könnyen tisztítható, könnyen használható, kissé nehéz és sok helyet foglal. 4 különböző műanyag tésztafejjel rendelkezik. Nem hangos. 1-2 főnyi adagot csinál.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HR2345/19 Tésztakészítő
