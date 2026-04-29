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3000 Series Mixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l

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3000 SeriesMixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l

HR2291/41

3000 Series Mixér s technologií ProBlend Crush, 600 W, 2 l

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Návody a dokumentace

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 527 kB
  • 13 March 2026

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF soubor, 324.5 kB
  • 5 June 2026

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