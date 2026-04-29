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Mixér

Ukončeno

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Mixér

HR2074

Mixér

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Blender

  • PDF soubor, 1.9 MB
  • 11 March 2024

Mixér Philips je každodenním pomocníkem při přípravě pestrých jídel. Vyrobte si vlastní čerstvé ovocné šťávy. Připravte domácí polévky. Nebo vytvořte výživné jemné pokrmy. Díky příkonu 600 W, vícerychlostnímu nastavení a mlýnku s jednoduchým tlačítkem není nic nemožné.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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