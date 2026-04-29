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Ukončeno
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HR2074
Ukončeno
User Manual Philips Blender
Mixér Philips je každodenním pomocníkem při přípravě pestrých jídel. Vyrobte si vlastní čerstvé ovocné šťávy. Připravte domácí polévky. Nebo vytvořte výživné jemné pokrmy. Díky příkonu 600 W, vícerychlostnímu nastavení a mlýnku s jednoduchým tlačítkem není nic nemožné.