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Ukončeno
HR2011/70
Vysoce výkonné a snadné mixování
Díky kombinaci motoru o příkonu 350 W, 1,5l nádoby a 5hvězdicovitého nože podává tento mixér Philips dokonalé výsledky a mixování s ním je opravdu snadné.
350 W
2l skleněná nádoba
s mlýnkem
2 rychlosti a pulzní režim
Bezpracné sekání, krájení a míchání díky 5hvězdicovitému zoubkovanému noži.
Zpracování při různých rychlostech a na různý stupeň s volitelným nastavením.
Pomocí mlýnku, který je příslušenstvím tohoto mixéru Philips, lze během několika sekund rozdrtit mokré a suché suroviny, např. kávová zrna, sušené bylinky, chilli a pepř.
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