Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Příprava pokrmů
Všechny řady
Kolekce Avance Odšťavňovač s technologií MicroMasticating
Ukončeno
Podpora
HR1946/70
Přejít do obchodu
Zaregistrujte svůj výrobek
Zaregistrujte svůj výrobek do 90 dní od nákupu a získejte prodlouženou záruku (na nabídku se mohou vztahovat podmínky).
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection MicroMasticating juicer HR1946/70 - English (US)
User Manual Philips Avance Collection MicroMasticating juicer
Avance CollectionHubička + systém Drip stop
Kolekce AvanceHubička + systém Drip stop
Kolekce AvancePěchovač
Kolekce AvanceNádobka na bobule
Kolekce AvancePlnicí trubice
Avance CollectionOdšťavňovací šroub
Avance CollectionDvoudílný filtr pro čirou šťávu
Avance CollectionDvoudílný filtr pro šťávu s dužinou
Avance CollectionTěsnicí kroužek
Avance CollectionNádoba na dužninu
Můj odšťavňovač Philips nefunguje
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme