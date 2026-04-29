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Řada Viva Šnekový odšťavňovač

Ukončeno

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Řada VivaŠnekový odšťavňovač

HR1887/80

Řada Viva Šnekový odšťavňovač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 635.1 kB
  • 18 September 2024

User Manual Philips Viva Collection Masticating juicer

  • PDF soubor, 5 MB
  • 3 May 2024

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