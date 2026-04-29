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Řada Viva Šnekový odšťavňovač
Ukončeno
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HR1887/80
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User Manual Philips Viva Collection Masticating juicer
Viva CollectionVývod na dužinu
Viva CollectionOdšťavňovací komora
Viva CollectionOdšťavňovací šroub
Viva CollectionPěchovač
Viva CollectionOdšťavňovací jednotka
Viva CollectionNádoba na dužninu
Řada VivaDžbán na šťávu
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