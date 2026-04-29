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Avance Collection Odšťavňovač

Ukončeno

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Avance CollectionOdšťavňovač

HR1871/10

Avance Collection Odšťavňovač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Avance Collection Juicer

  • PDF soubor, 2 MB
  • 10 March 2024

Tento odšťavňovač získá ještě více šťávy z ovoce a zeleniny. Čištění ještě nikdy nebylo tak snadné díky funkci QuickClean a inovativnímu sítku umožňujícímu rychlé omytí a integrované nádobě na dužninu.

  • PDF soubor
  • 14 January 2026

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