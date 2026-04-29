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Avance Collection Odšťavňovač
Ukončeno
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HR1871/10
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User Manual Philips Avance Collection Juicer
Tento odšťavňovač získá ještě více šťávy z ovoce a zeleniny. Čištění ještě nikdy nebylo tak snadné díky funkci QuickClean a inovativnímu sítku umožňujícímu rychlé omytí a integrované nádobě na dužninu.
Pěchovač
Avance CollectionVíko odšťavňovače
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