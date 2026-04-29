3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Podpora
HR1858/90
Ukončeno
User Manual Philips Viva Collection Juicer
Odšťavňování nikdy nebylo jednodušší. Díky velké plnicí trubici, která pojme celé kusy ovoce a zeleniny, je není třeba předem rozkrajovat. Výkonný motor o příkonu 650 W spolu s jedinečným mikrosítkem umožňuje získat veškerou šťávu do poslední kapky.