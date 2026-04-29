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Pure Essentials Collection Odšťavňovač

Ukončeno

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Pure Essentials CollectionOdšťavňovač

HR1858/55

Pure Essentials Collection Odšťavňovač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Viva Collection Juicer

  • PDF soubor, 878 kB
  • 10 March 2024

Odšťavňování nikdy nebylo jednodušší. Díky velké plnicí trubici, která pojme celé kusy ovoce a zeleniny, není třeba předem rozkrajovat. Výkonný motor odšťavňovače Philips o příkonu 650 W spolu s jedinečným mikrosítkem umožňuje získat veškerou šťávu do poslední kapky.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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