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Mixér a odšťavňovač
Ukončeno
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HR1844
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Mixér a odšťavňovač s příkonem 300 W, nastavením 2 rychlostí a pulzní regulací, funkcí rychlého čištění QuickClean, oddělitelnou nožovou jednotkou, 1,5l nádobou, filtrem pro ovocné šťávy a příslušenstvím pro mletí a sekání.
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