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Mixér a odšťavňovač

Ukončeno

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Mixér a odšťavňovač

HR1844

Mixér a odšťavňovač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Mixér a odšťavňovač s příkonem 300 W, nastavením 2 rychlostí a pulzní regulací, funkcí rychlého čištění QuickClean, oddělitelnou nožovou jednotkou, 1,5l nádobou, filtrem pro ovocné šťávy a příslušenstvím pro mletí a sekání.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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