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Mixér a odšťavňovač

Ukončeno

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Mixér a odšťavňovač

HR1840/80

Mixér a odšťavňovač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips

  • PDF soubor, 4.3 MB
  • 10 March 2024

Mixér a odšťavňovač s příkonem 300 W, nastavením dvou rychlostí a pulsní regulací, funkcí rychlého čištění Quick Clean, oddělitelnou nožovou jednotkou a 1,5l nádobou. Dodává se s 0,7l džbánem na džus.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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