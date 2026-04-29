Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Příprava pokrmů
Všechny řady
Mixér a odšťavňovač
Ukončeno
Podpora
HR1840/80
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
User Manual Philips
Mixér a odšťavňovač s příkonem 300 W, nastavením dvou rychlostí a pulsní regulací, funkcí rychlého čištění Quick Clean, oddělitelnou nožovou jednotkou a 1,5l nádobou. Dodává se s 0,7l džbánem na džus.
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme