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Viva Collection Odšťavňovač
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HR1832/52
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Eco passport Philips Viva Collection Slow juicer - English (US)
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Viva CollectionPěchovač
Viva CollectionNádoba na džus s hubičkou
Viva CollectionNádoba na dužninu
Viva CollectionSíto pro odšťavňovač
Viva CollectionDžbán na šťávu
Viva CollectionHubička
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