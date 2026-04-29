Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Příprava pokrmů
Všechny řady
Viva Collection Odšťavňovač
Podpora
HR1832/00
Přejít do obchodu
Zaregistrujte svůj výrobek
Zaregistrujte svůj výrobek do 90 dní od nákupu a získejte prodlouženou záruku (na nabídku se mohou vztahovat podmínky).
UK Declaration of Conformity - English (US)
Eco passport Philips Viva Collection Slow juicer - English (US)
Viva CollectionPěchovač
Viva CollectionNádoba na džus s hubičkou
Viva CollectionNádoba na dužninu
Viva CollectionSíto pro odšťavňovač
Viva CollectionDžbán na šťávu
Viva CollectionHubička
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme