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Odšťavňovač

Ukončeno

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Odšťavňovač

HR1821/70

Odšťavňovač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Juicer

  • PDF soubor, 868.4 kB
  • 10 March 2024

S tímto odšťavňovačem Philips můžete snadno vyrobit výbornou čerstvou šťávu. Díky svému kompaktnímu designu se velmi snadno ukládá.

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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