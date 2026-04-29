VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Šlehač

Ukončeno

Podpora

Šlehač

HR1568/03

Šlehač

Ukončeno

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

Šlehač Philips se stojanem, nádobami a vibračním sítem pomáhá při přípravě chutných domácích bábovek, koláčů a chleba. Díky výkonnému motoru o příkonu 300 W, pěti rychlostem, vyjímatelným šlehacím metlám a dvěma nádobám je zpracování těsta zábavné a snadné.

  • PDF soubor
  • 28 October 2025

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme