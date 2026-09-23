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Ukončeno
HR1568/03
Snadná příprava domácích pokrmů
Šlehač Philips se stojanem, nádobami a vibračním sítem pomáhá při přípravě chutných domácích bábovek, koláčů a chleba. Díky výkonnému motoru o příkonu 300 W, pěti rychlostem, vyjímatelným šlehacím metlám a dvěma nádobám je zpracování těsta zábavné a snadné.
Výkonný motor o příkonu 300 W zvládne širokou škálu ingrediencí.
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