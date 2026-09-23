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  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů

Ukončeno

Šlehač

HR1568/03

Snadná příprava domácích pokrmů

Šlehač Philips se stojanem, nádobami a vibračním sítem pomáhá při přípravě chutných domácích bábovek, koláčů a chleba. Díky výkonnému motoru o příkonu 300 W, pěti rychlostem, vyjímatelným šlehacím metlám a dvěma nádobám je zpracování těsta zábavné a snadné.

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Šlehač se stojanem, nádobami a vibračním sítem

Snadná příprava domácích pokrmů

Stojan šlehače

Stojan šlehače

2 skleněné nádoby pro malá a velká množství

Výkonný 300W motor

Výkonný 300W motor

Výkonný motor o příkonu 300 W zvládne širokou škálu ingrediencí.

Technické specifikace

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