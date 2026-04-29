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Šlehač

HR1562/03

Šlehač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Mixér Philips pomůže připravit domácí pokrmy pro celou rodinu. Díky výkonnému motoru o příkonu 300 W, pěti rychlostem a šlehacím metlám vám pomůže snadno dosáhnout požadovaného výsledku.

  • PDF soubor
  • 25 April 2024

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