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Příprava pokrmů
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Šlehač
Ukončeno
Podpora
HR1562/03
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Mixér Philips pomůže připravit domácí pokrmy pro celou rodinu. Díky výkonnému motoru o příkonu 300 W, pěti rychlostem a šlehacím metlám vám pomůže snadno dosáhnout požadovaného výsledku.
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