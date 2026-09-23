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Ukončeno
HR1562/03
Snadná příprava domácích pokrmů
Mixér Philips pomůže připravit domácí pokrmy pro celou rodinu. Díky výkonnému motoru o příkonu 300 W, pěti rychlostem a šlehacím metlám vám pomůže snadno dosáhnout požadovaného výsledku.
300 W
5 rychlostí a funkce turbo
Metly z nerezové oceli
Háky na těsto
Výkonný motor o příkonu 300 W zvládne širokou škálu ingrediencí.
Více rychlostí a funkce turbo pro dokonalé výsledky.
Pár nerezových šlehacích metel a pro všechny recepty, umožňující šlehání a míchání do dokonalé konzistence.
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