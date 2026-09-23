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  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů

Ukončeno

Šlehač

HR1562/03

Snadná příprava domácích pokrmů

Mixér Philips pomůže připravit domácí pokrmy pro celou rodinu. Díky výkonnému motoru o příkonu 300 W, pěti rychlostem a šlehacím metlám vám pomůže snadno dosáhnout požadovaného výsledku.

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Výkonný motor o příkonu 300 W

Snadná příprava domácích pokrmů

  • 300 W

  • 5 rychlostí a funkce turbo

  • Metly z nerezové oceli

  • Háky na těsto

Výkonný 300W motor

Výkonný 300W motor

Výkonný motor o příkonu 300 W zvládne širokou škálu ingrediencí.

Více rychlostí a funkce turbo

Více rychlostí a funkce turbo

Více rychlostí a funkce turbo pro dokonalé výsledky.

Šlehání a míchání k dokonalosti

Šlehání a míchání k dokonalosti

Pár nerezových šlehacích metel a pro všechny recepty, umožňující šlehání a míchání do dokonalé konzistence.

Technické specifikace

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu