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Tyčové mixéry

Ukončeno

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Tyčové mixéry

HR1561/55

Tyčové mixéry

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Daily Collection Hand mixers

  • PDF soubor, 1.7 MB
  • 10 March 2024

Šlehač Philips pomáhá při přípravě chutných domácích pokrmů. Svým výkonným motorem o příkonu 400 W, třemi rychlostmi a rozmanitými šlehacími metlami a háky na těsto usnadňuje zpracování i těch nejtužších těst. Díky obalu pro ukládání lze šlehač úžasně snadno skladovat.

  • PDF soubor
  • 4 April 2024

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