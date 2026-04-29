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Ukončeno
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HR1561/55
Ukončeno
User Manual Philips Daily Collection Hand mixers
Šlehač Philips pomáhá při přípravě chutných domácích pokrmů. Svým výkonným motorem o příkonu 400 W, třemi rychlostmi a rozmanitými šlehacími metlami a háky na těsto usnadňuje zpracování i těch nejtužších těst. Díky obalu pro ukládání lze šlehač úžasně snadno skladovat.