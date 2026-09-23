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Ukončeno
HR1456/70
Zábavné a snadné mixování
Šlehač Philips pomáhá při přípravě chutných domácích bábovek, koláčů a chleba. Díky výkonnému motoru o příkonu 175 W, pěti rychlostem a rozmanitým vyjímatelným šlehacím metlám a hnětacím hákům je zpracování těsta zábavné a snadné.
300 W
5 rychlostí a funkce turbo
Metly z nerezové oceli
Háky na těsto
Více rychlostí a funkce turbo pro dokonalé výsledky.
Pár nerezových šlehacích metel a háků na těsto pro mixér Philips, umožňující šlehání, míchání a hnětení do dokonalé konzistence.
Spona na ukládání kabelu přispívá k úhledné kuchyni.
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