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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70

Ukončeno

Daily CollectionTyčové mixéry

HR1456/70

Zábavné a snadné mixování

Šlehač Philips pomáhá při přípravě chutných domácích bábovek, koláčů a chleba. Díky výkonnému motoru o příkonu 175 W, pěti rychlostem a rozmanitým vyjímatelným šlehacím metlám a hnětacím hákům je zpracování těsta zábavné a snadné.

Zobrazit všechny výhody

Mixér pro výtečné dezerty a domácí koláče

Zábavné a snadné mixování

  • 300 W

  • 5 rychlostí a funkce turbo

  • Metly z nerezové oceli

  • Háky na těsto

Více rychlostí a funkce turbo

Více rychlostí a funkce turbo

Více rychlostí a funkce turbo pro dokonalé výsledky.

Včetně šlehacích metel a háků na těsto

Včetně šlehacích metel a háků na těsto

Pár nerezových šlehacích metel a háků na těsto pro mixér Philips, umožňující šlehání, míchání a hnětení do dokonalé konzistence.

Spona na ukládání kabelu

Spona na ukládání kabelu

Spona na ukládání kabelu přispívá k úhledné kuchyni.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu