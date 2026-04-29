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Daily Collection Ruční mixér

Ukončeno

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Daily CollectionRuční mixér

HR1364/00

Daily Collection Ruční mixér

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Daily Collection Hand blender

  • PDF soubor, 859 kB
  • 10 March 2024

Ruční mixér Philips kombinuje příkon 600 W s dvojitým ostřím, čímž dosahuje nesmírně hladkých výsledků během pár sekund. Příprava zdravých a chutných domácích pokrmů nebyla nikdy tak snadná!

  • PDF soubor
  • 14 November 2025

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