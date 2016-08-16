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Ukončeno
3x větší péče pro vaše vlasy
Nová vlasová žehlička Philips Care & Control umožňuje dosáhnout požadovaného rovného účesu a zároveň je k vlasům šetrná. Žehlení vlasů s trojnásobnou péčí díky ionizační technologii, keramickým destičkám Silky Smooth a digitálnímu ovládání teploty.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Keramické destičky
Teplota 130–200 C
Ionizační technologie
Takto vysoká teplota umožňuje změnit tvar vlasů a propůjčí vám požadovaný dokonalý vzhled.
Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.
Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky SilkySmooth jsou pečlivě zpracovány tak, aby zvyšovaly klouzavé a pečující vlastnosti keramiky. Vaše vlasy tak budou krásně lesklé.
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4.9
z 5
44
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Tynciaq
16/08/2016
Polska
Bardzo dobry
Posiadam prostownicę od jakiegoś roku. Sprawdza się doskonale. Potrafi wyprostować i wygładzić moje włosy bardzo szybko i łatwo. Nie zauważyłam u mnie aż do dzisiaj zniszczonych włosów, co jest wielkim plusem tej prostownicy. Nagrzewa się do 30 sekund co również jest plusem.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
JustynaG
08/03/2016
Polska
rewelacyjne prostowanie !
Jestem posiadaczką prostownicy HP8344/20, która jest rewelacyjna dla moich do tej pory wciąż napuszonych włosów. Tak jak zapewnia producent nagrzewa się faktycznie w 30 sekund a dzięki temu, że jest możliwość nagrzania do 230 stopni idealnie prostuje, nie niszcząc przy tym włosów. Mgła czy mżawka już mi nie straszna, bo włosy pozostają idealnie proste, co do tej pory było trudne do osiągnięcia w moim przypadku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8344/20 Prostownica
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8344/20 Prostownica
Karolkaa
11/12/2015
Polska
Świetna!
Bardzo fajna prostownica. Dokładnie prostuje włosy, nie trzeba przeciągać nią po włosach parę razy, a tak było do tej pory z innymi prostownicami, ponieważ mam grube włosy. Fryzura utrzymuje się przez cały dzień i nie ma konieczności jej poprawiania. Cena bardzo dobra no i ładny wygląd :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control