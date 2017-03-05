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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Vždy respektuje vaše vlasy
Philips nabízí jedinečné nastavení Care Touch® které zachovává rovný účes déle a méně poškozuje vlasy.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
SalonStraight
Respect
Automatické nastavení pro zdravé oživení účesu. Udržuje styl po celý den a přitom respektuje kvalitu vašich vlasů.
Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.
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5.0
z 5
6
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
karola03
05/03/2017
Polska
karolas
polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8342 Straightener
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8342 Straightener
HALINKA222222
03/12/2013
Polska
SUPER PRODUKT
SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8342 Straightener
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8342 Straightener
justi13
02/12/2013
Polska
Wiele doskonałych funkcji
idealny produkt spełniający swoją funkcję w 100%!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8342 Straightener
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8342 Straightener