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Ukončeno

Vlasová žehlička

HP8342

5

| (6) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt

Vždy respektuje vaše vlasy

Philips nabízí jedinečné nastavení Care Touch® které zachovává rovný účes déle a méně poškozuje vlasy.

Zobrazit všechny výhody
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

SalonStraight Respect

Vždy respektuje vaše vlasy

  • SalonStraight

  • Respect

Zdravější oživení účesu s automatickým nastavením na mírnější teplotu

Zdravější oživení účesu s automatickým nastavením na mírnější teplotu

Automatické nastavení pro zdravé oživení účesu. Udržuje styl po celý den a přitom respektuje kvalitu vašich vlasů.

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

6

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

05/03/2017

Polska

Polska

karolas

polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8342 Straightener

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8342 Straightener

03/12/2013

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8342 Straightener

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8342 Straightener

02/12/2013

Polska

Polska

Wiele doskonałych funkcji

idealny produkt spełniający swoją funkcję w 100%!!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8342 Straightener

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8342 Straightener

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu