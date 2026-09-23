VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Dny zdraví přináší slevy až 40 %

Zobrazit nabídku

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie produktu zepředu, seshora, zleva
  • Alternativní fotografie produktu
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie produktu zepředu, seshora, zleva
  • Alternativní fotografie produktu

Ukončeno

SalonDry ProVysoušeč vlasů

HP4891/00

Vysoušeč vlasů, který by kadeřníci používali doma

Chcete vysoušet vlasy jako profesionálové? Vysoušeč SalonPro – s 2 100 W skvělého vysoušecího příkonu – je vysoušeč, který potřebujete, pokud chcete zopakovat vyfoukání účesu ze salonu.

Zobrazit všechny výhody
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

SalonPro

Vysoušeč vlasů, který by kadeřníci používali doma

  • 2100 W

  • IonBoost

  • Keramický difuzér

Devět flexibilních nastavení rychlosti a teploty pro dokonalé ovládání

Devět flexibilních nastavení rychlosti a teploty pro dokonalé ovládání

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Devět různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Profesionální příkon 2 100 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Profesionální příkon 2 100 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Tento profesionální vysoušeč vlasů o příkonu 2 100 W vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.

Keramický difuzér pro větší ochranu vlasů a jejich objem

Difuzér suší vlasy rychle a rovnoměrně a minimalizuje tak zacuchání a zvyšuje objem. Má vysoce kvalitní keramický povrch. Napomáhá tak ochraně vlasů, zvyšuje hebkost a lesk a dokonale se tak hodí pro vytváření zdravě vypadajících kadeří a živých účesů.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu