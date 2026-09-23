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Ukončeno
HP4891/00
Vysoušeč vlasů, který by kadeřníci používali doma
Chcete vysoušet vlasy jako profesionálové? Vysoušeč SalonPro – s 2 100 W skvělého vysoušecího příkonu – je vysoušeč, který potřebujete, pokud chcete zopakovat vyfoukání účesu ze salonu.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
2100 W
IonBoost
Keramický difuzér
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Devět různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
Tento profesionální vysoušeč vlasů o příkonu 2 100 W vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.
Difuzér suší vlasy rychle a rovnoměrně a minimalizuje tak zacuchání a zvyšuje objem. Má vysoce kvalitní keramický povrch. Napomáhá tak ochraně vlasů, zvyšuje hebkost a lesk a dokonale se tak hodí pro vytváření zdravě vypadajících kadeří a živých účesů.
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