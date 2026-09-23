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Ukončeno
HP4885
Teplotní ochrana 57 °C
Pomocí vysoušeče SalonShine ochráníte své vlasy, přesto však dosáhnete profesionálních výsledků. Teplotní ochrana zajišťuje udržování stálé šetrné teploty 57 ºC, a dbá tak při vysoušení na vaše vlasy.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
1 200 W
Difuzér
Funkce CoolShot
Tento vysoušeč vlasů o příkonu 1 200 W vytváří optimální úroveň proudu vzduchu a jemného vysoušení a přináší nádherné výsledky každý den.
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
Koncovka vysoušeče koncentruje proud vzduchu prostřednictvím otvoru na konkrétní oblasti. Výsledkem je precizní účes; skvěle se hodí pro úpravy nebo dokončení stylového účesu.
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