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Ukončeno

SalonShineVysoušeč vlasů

HP4885

Teplotní ochrana 57 °C

Pomocí vysoušeče SalonShine ochráníte své vlasy, přesto však dosáhnete profesionálních výsledků. Teplotní ochrana zajišťuje udržování stálé šetrné teploty 57 ºC, a dbá tak při vysoušení na vaše vlasy.

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

SalonShine

Teplotní ochrana 57 °C

  • 1 200 W

  • Difuzér

  • Funkce CoolShot

Krásné výsledky díky jemnému vysoušení s příkonem 1 200 W

Krásné výsledky díky jemnému vysoušení s příkonem 1 200 W

Tento vysoušeč vlasů o příkonu 1 200 W vytváří optimální úroveň proudu vzduchu a jemného vysoušení a přináší nádherné výsledky každý den.

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Zúžená koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Zúžená koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Koncovka vysoušeče koncentruje proud vzduchu prostřednictvím otvoru na konkrétní oblasti. Výsledkem je precizní účes; skvěle se hodí pro úpravy nebo dokončení stylového účesu.

Technické specifikace

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