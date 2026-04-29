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Příslušenství k fritéze Airfryer Sada na grilování XXL

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Příslušenství k fritéze AirfryerSada na grilování XXL

HD9959/00

Příslušenství k fritéze Airfryer Sada na grilování XXL

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Návody a dokumentace

S touto speciální grilovací sadou Philips Airfryer připravíte všechny své oblíbené recepty na grilování. Naučte se, jak chutně grilovat maso i zeleninu jednoduše, rychle a zdravě.

  • PDF soubor
  • 12 May 2026

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