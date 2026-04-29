VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Příslušenství k fritéze Airfryer Sada na pečení XXL

Podpora

Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení XXL

HD9957/00

Příslušenství k fritéze Airfryer Sada na pečení XXL

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

S touto speciální sadou na pečení k fritéze Philips Airfryer můžete využít všechny své oblíbené recepty na pečení. Naučte se péct chutné dorty a chléb a připravte zapékané pokrmy, slané plněné koláče a další dobroty jednoduše, rychle a zdravě.

  • PDF soubor
  • 5 June 2026

Často kladené otázky

Řešení problémů