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Příslušenství k fritéze Airfryer Sada na pečení XXL
Podpora
HD9957/00
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S touto speciální sadou na pečení k fritéze Philips Airfryer můžete využít všechny své oblíbené recepty na pečení. Naučte se péct chutné dorty a chléb a připravte zapékané pokrmy, slané plněné koláče a další dobroty jednoduše, rychle a zdravě.
Vše (4)
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Proč musím fritézu Philips Airfryer protřepávat?
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Jak vyčistit fritézu Philips Airfryer
Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ
Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř